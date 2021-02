Letzte Infos zum Spiel von Hannover 96 bei Eintracht Braunschweig

Braunschweig holte aus letzten fünf Partien nur einen Sieg bei zwei Remis und zwei Niederlagen. Der BTSV stellt zudem die schlechteste Offensive der Liga (nur 18 Tore aus 19 Spielen). In vier der letzten sechs Heimspiele erzielten die Löwen kein Tor.

Ein Derby hat zwar seine eigenen Gesetze, doch wenn der Tabellensiebte der 2. Bundesliga auf den Vorletzten trifft, ist die Ausgangslage relativ klar definiert: Hannover 96 wird als Favorit zum Auswärtsspiel an die Hamburger Straße reisen. Die Roten werden es tunlichst vermeiden wollen, den Trend der letzten fünf Spieltage fortzusetzen: nach jedem Sieg folgte prompt eine Niederlage.

Hannover 96 spielt in der kommenden Zweitligasaison unter anderem gegen Fortuna Düsseldorf, den Hamburger SV und Eintracht Braunschweig. ©

Das ist der Spielplan von Hannover 96 in der Saison 2020/21 der 2. Bundesliga:

Die Statistik

Nicht nur die aktuelle Tabellenkonstellation spricht für Hannover 96 vor dem Duell mit Eintracht Braunschweig. Denn auch in puncto Statistik haben die Roten im Vergleich mit dem Erzrivalen die Nase vorn. In bisher 15 Zweitligaspielen konnte sich 96 sieben Mal durchsetzen, verlor vier Spiele und musste sich vier Mal die Punkte mit der Eintracht teilen. Im letzten Vergleich in der Hinrunde setzte sich das Team von Trainer Kenan Kocak mit 4:1 durch.

Personalsituation bei 96

Bei den Roten fallen die Langzeitverletzten Franck Evina, Mike Frantz und Linton Maina weiterhin aus. Auch für Simon Falette (Muskelfaserriss) kommt das Derby noch zu früh. Josip Elez hingegen ist nach seiner Trainingsblessur wieder eine Option für den Kader.

Personalsituation bei der Eintracht

Die Gastgeber um Coach Daniel Meyer müssen im Derby auf Felix Burmeister (Trainingsrückstand), Oumar Diakhité (Gelb-Rot-Sperre) und Niko Kijewski (Kreuzband) verzichten.

Das sagt 96-Trainer Kenan Kocak

"Es ist ein besonderes Spiel, das wissen wir - für unsere Fans, die Stadt, den Verein. Dessen sind wir uns bewusst. Das hat die Truppe in der Hinrunde auch gezeigt. Wir freuen uns auf die Partie und sind heiß auf das Derby."