Letzte Infos zum Auswärtsspiel von Hannover 96 bei Erzgebirge Aue

Die vergangenen drei Partien konnte das Team von Kenan Kocak nicht gewinnen (Remis gegen Paderborn, Niederlage in Düsseldorf, Remis gegen Fürth), mit dem Aufstieg wird's in dieser Spielzeit wohl nichts mehr werden. Es geht einzig und allein darum, die Saison so erfolgreich wie möglich zu beenden.

"Wenn wir meinen, wir fahren dahin und spielen Tiki Taka, dann können wir gleich in Hannover bleiben. Die Jungs haben vor allem im letzten Spiel eine wahnsinnige Mentalität gezeigt – das sind die Dinge, die wir auch in Aue brauchen werden. Es wird ein verdammt hartes Spiel gegen eine abgebrühte Mannschaft mit viel Erfahrung."

Das sagt Aues Trainer Dirk Schuster:

"Hannover 96 ist gefühlt immer noch so ein bisschen ein Erstligist. Sie haben sehr viel individuelle Qualität in ihren Reihen. Was sie in der Offensive an Qualität auf den Rasen bringen, ist schon bemerkenswert. Wir wollen die Mannschaft so vorbereiten, dass sie auf mehrere Eventualitäten vorbereitet ist."