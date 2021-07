Letzte Infos zum Heimspiel von Hannover 96 gegen Hansa Rostock

Die Ausgangslage Die Rollen sind klar verteilt: 96 ist im eigenen Stadion vor 14.000 erwarteten Fans der Favorit. Das 1:1 am ersten Spieltag bei Absteiger Werder Bremen machte Mut, dass die Roten unter dem neuen Trainer Jan Zimmermann auf einem guten Weg sind. Die Gäste aus Rostock konnten ihre Rückkehr in die 2. Liga nach neun Jahren dagegen nicht erfolgreich bestreiten. Gegen einen effizienten Karlsruher SC unterlag die Kogge unglücklich 1:3. Anzeige

Die Statistik Das letzte Aufeinandertreffen der beiden Teams datiert vom 6. Mai 2008 - in der Bundesliga. 96 gewann zuhause mit 3:0, wie auch das Hinspiel im November 2007 in Rostock. Insgesamt kam es 15-mal zum Nord-Ost-Duell, acht Spiele entschied Hannover für sich, vier die Rostocker. Dreimal endete das Spiel unentschieden. Was 96 zuversichtlich stimmen kann: Zuhause verloren die Roten in acht Spielen nur einmal gegen die Ostseekicker, am 5. März 2005 (0:1).

Personalsituation bei 96 Hannover 96 wird am Samstag weiterhin auf Franck Evina und Tim Walbrecht verzichten müssen. Alle anderen Akteure stehen Jan Zimmermann bei seinem Heimdebüt zur Verfügung. Personalsituation bei Hansa Rostock Hansa-Cheftrainer Jens Härtel hat hingegen etwas größere Personalsorgen: Die beiden Langzeitverletzten Tobias Schwede und Maurice Litka fehlen weiterhin. Für den zuletzt angeschlagenen Pascal Breier kommt die Partie etwas zu früh, Simon Rhein fällt mit einem leichten Faserriss aus und Thomas Meißner stieg erst Mittwoch ins Mannschaftstraining ein - sein Einsatz ist noch fraglich, aber möglich.

Das sagt 96-Trainer Jan Zimmermann "Was ich gesehen habe ist, dass sie lange Zeit besser waren als Karlsruhe und durch zwei unglückliche Tore in Rückstand geraten sind. Davor hätten sie gut und gerne in Führung gehen können. In der ersten Halbzeit waren sie richtig gut. Das wird mit Sicherheit ein schweres Spiel und ein ganz anderes Spiel, als das gegen Werder Bremen." Das sagt Hansa-Trainer Jens Härtel "Sie spielen ruhig und versuchen, über die Außenpositionen Druck aufzubauen. Wenn sie den Ball haben, geht es schnurstracks nach vorne. Wenn die Kulisse gegen dich ist, dann kann das motivieren. Für uns geht es darum, gegenzuhalten. Wir wollen an die ersten 25 Minuten des Heimspiels gegen Karlsruhe anknüpfen, mutig sein und uns Möglichkeiten erspielen. Wir wollen mit und gegen den Ball mutig auftreten. Wir werden hier darüber nicht sprechen, aber es gibt Möglichkeiten, gegen sie Tore zu machen."

Besonderes zum Spieltag Die Spieler von Hannover 96 und Hansa Rostock werden beim Einlauf in die Arena ihren Oberarm entblößen. Im Zuge der Kampagne #ÄrmelHoch werden am zweiten Spieltag die Spieler aller 18 Zweitligisten den rechten Ärmel hochkrempeln, um auf die Bedeutung der Corona-Impfung im Kampf gegen die Pandemie hinzuweisen. Außerdem treffen am Samstag in der HDI Arena zwei noch gar nicht so alte Weggefährten erstmals nach erfolgreicher Zusammenarbeit aufeinander: 96-Trainer Jan Zimmermann trifft auf seinen Havelser Aufstiegshelden Kevin Schumacher.