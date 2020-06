Letzte Infos: Das müsst ihr zum 96-Heimspiel gegen den VfL Bochum wissen!

Hannover 96 empfängt am 34. Spieltag den VfL Bochum in der HDI Arena. Anstoß der letzten Partie der Saison 2019/20 ist um 15.30 Uhr in der HDI-Arena. Die Roten wollen sich mit einem Sieg in die Sommerpause verabschieden. Hier bekommt ihr vor der Partie die letzten Infos.