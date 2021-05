Letzte Infos zum Heimspiel von Hannover 96 gegen den SV Darmstadt 98

Die Ausgangslage

In der Tabelle der 2. Bundesliga ist Hannover 96 inzwischen bis auf Platz 13 abgerutscht. Zuletzt verlor das Team von Kenan Kocak mit 2:4 beim SV Sandhausen und offenbarte vor allem in der Schlussphase der Partie eklatante Schwächen in der Defensive. Kurz darauf verkündigte der Verein, sich am Saisonende von Kocak zu trennen. Jetzt geht es nur noch darum, die Spielzeit so anständig wie möglich abzuschließen - am besten 96 startet in die letzten vier Spiele mit einem Sieg gegen Darmstadt 98.

Die Gäste werden allerdings schwer zu knacken sein. Aus den vergangenen vier Partien holten die Lilien satte zehn Punkte, unter anderem gewann das Team von Markus Anfang auch gegen den Tabellenführer VfL Bochum (3:1) und auswärts beim Hamburger SV (2:1).