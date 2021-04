Letzte Infos zum Auswärtsspiel von Hannover 96 beim VfL Bochum

Die Ausgangslage

Für Hannover 96 geht es mutmaßlich nur noch um die Goldene TV-Gelder-Ananas, die Aufstiegsträume sind nach den jüngsten beiden Niederlagen endgültig abgehakt. Eventuelle Abstiegssorgen schob der arg angezählte Trainer Kenan Kocak auf der Pressekonferenz am Donnerstag bestimmt beiseite. Ganz anders sieht es beim gastgebenden Tabellenführer aus Bochum aus, der zuletzt ein wenig die Konstanz abging. Zwei Siege, zwei Niederlagen, das ist die Ausbeute aus den letzten vier Spielen. Eine Niederlage gegen 96 würde den VfL-Vorsprung schmelzen lassen und das Aufstiegsrennen noch mal richtig spannend machen.

Die Statistik

Es sind immer enge Duelle zwischen dem VfL und den Roten. 45-mal trafen die beiden Klubs in der 1. Liga, der 2. Liga und dem Pokal aufeinander. 96 feierte 18 Siege, Bochum 16, 11-mal endete das Aufeinandertreffen unentschieden. Einige Duelle mit dem Ruhrpottklub haben ihren festen Platz in der 96-Historie. Dazu zählen vor allem die beiden Begegnungen der Saison 2009/10. Beim 3:2 für Bochum im Hinspiel wurde mit -17 Grad ein Kälterekord in der AWD-Arena geknackt (siehe Galerie unten). Im Rückspiel am 34. Spieltag sicherte sich Hannover nach einer schwierigen Saison mit einem 3:0-Auswärtssieg den Klassenerhalt.