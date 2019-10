Letzte Infos zum Heimspiel von Hannover 96 gegen den VfL Osnabrück

Die Ausgangslage

Hannover 96 will nach dem Auswärtssieg in Dresden unbedingt nachlegen und auch in der HDI-Arena gewinnen. Mit dem VfL Osnabrück kommt ein kampfstarker Gegner in die Arena. Die Roten wollen den "Heimfluch" beenden und in der Tabelle weiter nach oben klettern. Osnabrück könnte sich mit einem Sieg ebenfalls von der Abstiegszone absetzen.