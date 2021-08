Letzte Infos zum DFB-Pokal-Spiel von Hannover 96 bei Eintracht Norderstedt

Die Ausgangslage:

Regionalliga trifft auf 2. Bundesliga - es ist also wieder Zeit für den DFB-Pokal. Hannover 96 ist beim FC Eintracht Norderstedt natürlich der klare Favorit, reist nach einem enttäuschenden 0:3 gegen Rostock in der Liga jedoch nicht unbedingt mit überbordendem Selbstvertrauen in den Norden. Allerdings ist 96 schon angekommen im regulären Spielbetrieb, während die Gastgeber erst ein Pflichtspiel absolviert haben: Vor einer Woche gab es ein mühsames 2:1 im Landespokal bei Oberligist Niendorfer TSV.

Die Statistik:

Die erste Mannschaft von Hannover 96 ist noch nie auf den FC Eintracht Norderstedt getroffen, die U23 in der Regionalliga hingegen schon. Das hat allerdings auch damit zu tun, dass der reine Fußballverein erst 2003 gegründet worden ist - als Nachfolger der Fußballsparte des 1. SC Norderstedt. Mit dem Vorgänger gab es in den Regionalliga-Spielzeiten 1996/97 und 1997/98 vier Duelle: 3:0, 4:3, 1:0, 6:3 hieß es aus 96-Sicht. Die Gastgeber haben durchaus Pokalerfahrung: 2016/17 (1:4 gegen Fürth), 2017/18 (0:1 gegen Wolfsburg) und 2020/21 (0:7 in Leverkusen) war man dabei.