Letzte Infos vor dem 96-Spiel: Hält Thomas Dolls Serie gegen Mainz 05?

Am Samstag um 15.30 Uhr bittet Hannover 96 den 1. FSV Mainz 05 zum 31. Spiel in dieser Bundesliga-Saison. Ist es eines der vier letzten Spiele für die Niedersachsen in der Beletage? Heute ist es soweit mit dem Erfolgserlebnis, zumindest wenn man Trainer Thomas Doll fragt.