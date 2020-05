Letzte Infos vor dem Re-Start von Hannover 96 beim VfL Osnabrück

Die Ausgangslage

Nach 77 Tagen ist es das erste Spiel für Hannover 96. Gegner Osnabrück war bereits am vergangenen Wochenende im Einsatz. Die Mannschaft von Trainer Daniel Thioune schaffte in der Schlussphase ein 1:1 gegen Tabellenführer Bielefeld. Ein kleiner Vorteil also für die Gastgeber, die sich im Gegensatz zu 96 schon einmal im Wettkampf beweisen mussten.