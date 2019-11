Letzte Infos zum Auswärtsspiel von Hannover 96 beim FC St. Pauli

Der Trainerwechsel von Hannover 96 hat sich im ersten Spiel unter Kenan Kocak noch nicht bemerkbar gemacht. Die Roten verloren auch ihr Heimspiel gegen Darmstadt 98 und sind inzwischen bis auf den Relegationsplatz der zweiten Bundesliga abgerutscht. 96 steckt mitten im Abstiegskampf und braucht beim FC St. Pauli (Samstag, 13 Uhr) dringend einen Dreier - ansonsten wird die Situation immer heikler. Bei einem Sieg könnte Hannover in der Tabelle an den Hamburgern vorbeiziehen und sich etwas Luft verschaffen.

Die Statistik:

Hannover 96 und der FC St. Pauli trafen in der ersten und zweiten Bundesliga insgesamt 32 Mal aufeinander. Dabei konnten die Hamburger zehn Spiele für sich entscheiden, neun Partien endeten Unentschieden und 13 Mal ging 96 als Sieger hervor. Die jüngste Begegnung stieg am 18. März 2017, als die Roten ebenfalls in der zweiten Liga spielten. Die Partie endete 0:0.