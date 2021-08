Letzte Infos zum Auswärtsspiel von Hannover 96 bei Dynamo Dresden

Bei Hannover 96 läuft es dagegen noch nicht so richtig rund. Beim 1:1 gegen Werder Bremen zum Start zeigten die Roten noch eine starke Leistung. Im ersten Heimspiel setzte es dann eine 0:3-Pleite gegen Hansa Rostock. Nach dem 4:0 im Pokal bei Eintracht Norderstedt soll nun auch der erste Dreier in der 2. Bundesliga her.

In Dresden gab es bisher viel Grund zu feiern. Die Mannschaft von Alexander Schmidt ist in dieser Saison noch ungeschlagen. Zum Auftakt gab es ein 3:0 gegen Mitaufsteiger Ingolstadt. Es folgten ein 1:1 beim Hamburger SV und einen 2:1-Erfolg im DFB-Pokal gegen den SC Paderborn.

Der Spielplan von Hannover 96 in der Zweitliga-Saison 2021/22 in der Galerie - vom 1. bis zum 34. Spieltag. ©

Der Spielplan von Hannover 96 in der Saison 2021/22 in der 2. Bundesliga

Die Statistik

Insgesamt gab es sieben Duelle zwischen den beiden Teams. Vier davon fanden in der 2. Bundesliga statt, drei im DFB-Pokal. Die Bilanz spricht dabei mit vier Siegen, einem Unentschieden und nur zwei Niederlagen für die Roten. 96 hat alle seine drei bisherigen Gastspiele in Elbflorenz gewonnen (zweimal in der 2. Bundesliga, einmal im DFB-Pokal). Die letzten drei Begegnungen haben die Niedersachsen allesamt für sich entschieden.

Für Marvin Ducksch sind die Schwarz-Gelben eine Art Lieblingsgegner. Der Stürmer der Roten feierte in vier Zweitliga-Spielen gegen die Dresdner vier Siege und schoss vier Tore (darunter ein Doppelpack). Ohnehin ist der Offensivspieler gut in die Saison gestartet. Er schoss nicht nur das einzige Tor in der Liga, sondern war auch im Pokal an drei Treffern beteiligt.