Letzte Infos zum Auswärtsspiel von Hannover 96 bei Fortuna Düsseldorf

Die Ausgangslage:

In der 2. Liga warten die Roten seit fünf Partien auf einen Sieg. Am vergangenen Spieltag gegen Aue zeigte das Team von Jan Zimmermann eine mehr als enttäuschende Leistung in der zweiten Halbzeit und steht nach zwölf Spielen auf einem enttäuschenden 15. Rang in der Tabelle. Punktgleich mit dem SV Sandhausen auf dem Relegationsplatz.

Auch in Düsseldorf lief es zuletzt nicht rund. Insbesondere bei Heimspielen tut sich die Fortuna in dieser Saison schwer. Nur einmal konnte das Team von Christian Preußer zuhause gewinnen. Auf die Euphorie nach dem ersten Heimsieg gegen den Karlsruher SC vor zwei Wochen folgten Niederlagen erst gegen 96 im Pokal und dann auswärts gegen Aufsteiger Hansa Rostock. Aktuell belegen die Düsseldorfer mit 15 Punkten Tabellenplatz elf, mit einem Sieg könnte 96 (12 Punkte) gleichziehen.