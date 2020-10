Letzte Infos zum Auswärtsspiel von Hannover 96 bei Greuther Fürth

Die Ausgangslage Es ist das Duell der beiden verfluchten Teams: Hannover 96 hat seit Ende Mai keinen Punkt mehr in der Fremde geholt. Greuther Fürth konnte sich seit Februar keinen Dreier mehr in einem Heimspiel sichern. Einer der Flüche wird nach dem Abpfiff also definitiv enden. Hannover 96 geht als aktueller Tabellenvierter der 2. Bundesliga als Favorit in die Partie bei den Kleeblättern (13. Platz).

Die Statistik 96 liegt im Statistik-Trend klar vorn. Nur einmal (1999) erzielte Hannover keinen Treffer in einem Spiel gegen Fürth (0:0). 96 ist so etwas wie ein Unglücksgegner für die Kleeblätter. In den vergangenen sieben Duellen gewann Fürth nur eines (4:1 vor drei Jahren).

Personalsituation bei Hannover 96 Mike Frantz und Franck Evina fallen in diesem Jahr komplett aus. Cheftrainer Kenan Kocak bangt für das Auswärtsspiel in Fürth außerdem noch um die angeschlagenen Niklas Hult und Timo Hübers.

Personalsituation bei Greuther Fürth Verletzte in Fürth? Trainer Stefan Leitl fehlt nur Stürmer Emil Berggreen. Ansonsten steht ihm seine Siegerelf von Kiel (3:1) zur Verfügung.

Das sagt 96-Trainer Kenan Kocak "Sie sind sehr spielstark, haben gute Qualität in ihren Reihen. Sie haben es geschafft, Spieler wie Hrgota und Seguin zu halten, das zeigt auch ihre Ambitionen. Sie haben teilweise mit viel Pech verloren. Wir freuen uns auf diese packende Partie gegen eine sehr spielstarke Mannschaft - und wollen das Spiel natürlich erfolgreich für uns gestalten."

Das sagt Fürth-Trainer Stefan Leitl Hannover 96 ist eine sehr starke Mannschaft. Sehr offensivstark. Es ist schwierig einzuschätzen, wie sie auftreten werden. Sie haben viel probiert in den letzten Auswärtsspielen. Wichtig ist, dass wir unserem Spiel treu bleiben. Wir sind schon der Überzeugung, dass wir das Spiel für uns entscheiden können. Wenn die Mannschaft in ihren Abläufen bleibt, sehr diszipliniert spielt, gerade was die Defensive betrifft, dann sind wir in der Lage in dieser Liga jeden Gegner zu besiegen."