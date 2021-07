Letzte Infos zum Auswärtsspiel von Hannover 96 bei Werder Bremen

In den Vorbereitungsspielen hat das noch nicht einwandfrei funktioniert: 96 durfte in sechs Partien nur einen einzigen Sieg bejubeln. Dabei darf man nicht vergessen, dass die Roten in einem Umbruch stecken. Die komplette sportliche Leitung und das Team drumherum wurden ausgetauscht. Der große Umbruch bei Werder ist dagegen bisher ausgeblieben. Die Bremer starten mit viel Erstliga-Qualität in die neue Spielzeit. 96 muss sich dagegen erst einmal finden.

Die Statistik

Beide Klubs trafen sich 60 Mal in der 1. Liga (31 Werder-Siege, 16 Remis, 13 Siege von 96). Die Roten gastierten seit Bundesliga-Gründung 35 Mal in Bremen (30 Mal in der Bundesliga, einmal in der 2. Bundesliga, drei Mal im DFB-Pokal sowie einmal im Europacup der Pokalsieger) und feierten dabei nur einen einzigen Sieg: im März 2003 in der Bundesliga durch einen Doppelpack von Fredi Bobic mit 2:1.

Das letzte Duell beider Teams gab es vergangene Saison in der 2. Runde des DFB-Pokals: Werder gewann in Hannover mit 3:0. In der 2. Bundesliga gab es erst zwei Duelle: 1980/81 gewannen die Bremer in der Nordstaffel ihr Heimspiel mit 3:0 und holten in Hannover ein 0:0.