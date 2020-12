Letzte Infos zum Auswärtsspiel von Hannover 96 beim 1. FC Heidenheim

Auch der 1. FC Heidenheim geht mit Rückenwind in die Partie. Zuletzt gewann die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt sogar zweimal in Folge gegen den Zweitliga-Tabellenführer: Erst wurde der Hamburger SV geschlagen (3:2), anschließend die SpVgg Greuther Fürth (1:0).

Bisher sind sich beide Mannschaften ausschließlich in der 2. Bundesliga begegnet. Die Bilanz spricht dabei für Hannover 96: Von den insgesamt vier Duellen konnten die Roten drei für sich entscheiden. Einmal ging der FCH als Sieger vom Platz.

FCH-Trainer Frank Schmidt fehlen am Samstag insgesamt sechs Spieler. Jonas Föhrenbach, Kevin Ibrahim, Melvin Ramusovic, Julian Stark und Gianni Mollo stehen nach ihren positiven Corona-Tests noch nicht wieder zur Verfügung. Merveille Biankadi fällt krankheitsbedingt aus.

Das sagt 96-Trainer Kenan Kocak

"Wir sind froh, in Hamburg gewonnen zu haben, dass war für die Jungs sehr wichtig. In Heidenheim erwatet uns eine schwere Aufgabe. Sie sind letztes Jahr Dritter geworden und knapp am Aufstieg gescheitert. Sie haben wichtige Spieler verloren und das gut aufgefangen. Wir treffen auf eine gute Mannschaft, die viel läuft, die viele Meter macht. Jeder Zweikampf wird entscheidend sein."