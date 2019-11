Letzte Infos zum Auswärtsspiel von Hannover 96 beim 1. FC Heidenheim

Die Ausgangslage: Es ist das erste Spiel für Hannover 96 nach der Entlassung von Trainer Mirko Slomka. Die vorherigen Co-Trainer Asif Saric und Lars Barlemann werden die Roten beim 1. FC Heidenheim coachen. 96 braucht dringend einen Sieg - sonst droht endgültig der Abstiegskampf in der zweiten Bundesliga. Die Aufgabe in Heidenheim ist allerdings alles andere als leicht. Das Team von Frank Schmidt steht mit 17 Punkten auf Platz sechs, mit einem Dreier könnte 96 gleichziehen - und in der Tabelle klettern.

Die Statistik: Heidenheim und Hannover 96 haben bislang erst zweimal gegeneinander gespielt. Am 5. Mai 2017 gewann 96 mit 2:0 in Baden-Württemberg - und auch das Duell am 2. Dezember 2016 konnten die Roten mit 3:2 für sich entscheiden. Die Statistik spricht also klar für die Niedersachsen.

Die Personalsituation bei 96: Hannover 96 reist mit einem 18er-Kader nach Heidenheim. Nicht mit dabei sind Dennis Aogo (Hexenschuss), Sebastian Jung (Einsatz würde zu früh kommen), Edgar Prib (Gelbsperre) und Niklas Tarnat (spielte am Freitag für die zweite Mannschaft). Waldemar Anton und Ron-Robert Zieler kehren nach ihren Sperren zurück.

Die Personalsituation bei 1. FCH: Heidenheims Trainer Frank Schmidt muss gegen 96 auf Maximilian Thiel (Kreuzbandriss) und Denis Thomalla (Hüftprobleme) verzichten. Die restlichen Spieler sind fit.

Das sagt 96-Interimstrainer Asif Saric: „Wir müssen nicht großartig was verändern und alles über den Haufen werfen. Uns macht zuversichtlich, dass wir auswärts eine positive Bilanz haben. Wir müssen die intensive und aggressive Art von Heidenheim annehmen. Mehr erwarten wir nicht. Wir sind sehr zuversichtlich.“

Das sagt Heidenheims Trainer Frank Schmidt: „Mirko Slomka ist zwar nicht mehr an der Seitenlinie, aber ich glaube, dass unsere Analyse trotzdem zu weiten Teilen richtig sein wird. Was man so hört, kommt der neue Trainer ja erst nach unserem Spiel – vielleicht wird sich dann mehr bei ihnen ändern. 96 ist eine Mannschaft, die nicht unbedingt immer viel Ballbesitz hat, aber schnell umschalten kann, variabel ist und individuelle Qualität in der Offensive hat."

Sonntag, 13.30 Uhr, Voith-Arena Schiedsrichter: Lasse Koslowski aus Berlin