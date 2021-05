Letzte Infos zum Auswärtsspiel von Hannover 96 beim FC St. Pauli

"St. Pauli war in der Hinrunde sehr damit beschäftigt, ein Grundgerüst zu finden, haben sehr viele verschiedene Systeme gespielt. Mit den Verpflichtungen in der Winterpause muss man sagen, dass sie ihren Rhythmus und ihre Stabilität gefunden haben. Somit haben sie berechtigt eine wahnsinnig gute Rückrunde gespielt."

Das sagt St. Paulis Coach Timo Schultz:

"Vom reinen Kader her hat sich Hannover ausgerechnet, viel weiter oben zu stehen. Gerade in der Offensive sind sie überdurchschnittlich gut besetzt, mit Marvin Ducksch haben sie einen Torjäger in ihren Reihen, der 14 Tore gemacht hat und bei uns ja auch bekannt ist. Sie sind in dieser Saison nicht so richtig in den Tritt gekommen. Woran das gelegen hat, kann ich aus der Ferne nicht beurteilen."