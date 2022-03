Letzte Infos zum Auswärtsspiel von Hannover 96 beim SV Sandhausen

Aus den ersten sechs Ligaspielen des neuen Kalenderjahres holten die Niedersachsen elf Punkte. Einzig beim Gastspiel in Heidenheim musste sich das Team von Trainer Christoph Dabrowski geschlagen geben. In der Auswärtstabelle belegt 96 mit 15 Punkten Rang 10, Sandhausen ist vor heimischem Publikum dagegen nicht so erfolgreich. In der Heimtabelle steht der SVS auf dem letzten Platz.

Beide Mannschaften trennen nach 24 absolvierten Spieltagen fünf Punkte. Hannover belegt mit 31 Punkten Tabellenplatz zwölf und der SVS liegt mit 26 Zählern drei Ränge dahinter. Die Gastgeber erkämpften sich zuletzt dreimal in Folge eine Punkteteilung. 96 ist unter der Woche gegen RB Leipzig aus dem DFB-Pokal ausgeschieden, in der 2. Bundesliga läuft es für die Roten aber gut.

Der Spielplan von Hannover 96 in der Zweitliga-Saison 2021/22 in der Galerie - vom 1. bis zum 34. Spieltag. ©

Der Spielplan von Hannover 96 in der Saison 2021/22 in der 2. Bundesliga

Die Statistik

Insgesamt sieben Duelle gab es zwischen den beiden Teams. Die Bilanz sieht dabei nicht unbedingt gut für 96 aus, denn erst ein einziges Mal konnten die Roten gegen Sandhausen gewinnen. Am 3. Januar 2021 konnten sich die Roten im Heimspiel und dank der zweiffachen Torschützen Marvin Ducksch und Patrick Twumasi mit 4:0 durchsetzen.

In Sandhausen hat 96 noch nie gewonnen, auch wenn den Fans der Roten ein Spiel im Hardtwaldstadion in guter Erinnerung geblieben sein dürfte. Am 21. Mai 2017 feierte 96 nach einem 1:1 in Sandhausen den Aufstieg in die Bundesliga. Dennoch spricht die Gesamtbilanz klar für den SVS, der bereits drei Mal gegen die Niedersachsen gewinnen konnte (3 Unentschieden).

Personalsituation bei 96

Sebastian Ernst (Achillessehnenriss) und Julian Börner (Covid-19) werden am Samstag nicht zur Verfügung stehen. Auch Philipp Ochs muss nach überstandener Coronainfektion noch passen. Er befindet sich aktuell im Aufbautraining.

Personalsituation bei Sandhausen

Alois Schwartz muss ebenfalls auf drei seiner Profis verzichten: Immanuel Höhn fehlt nach seiner fünften gelben Karte. Tim Kister und Rick Wulle befinden sich in der Reha. Auch Nikolai Rehnen fehlt verletzungsbedingt.