Letzte Infos zum Derby zwischen Hannover 96 und Eintracht Braunschweig

Die Ausgangslage Hannover 96 ist als Aufstiegskandidat der klare Favorit in diesem Spiel. Aufsteiger Braunschweig hat seit der Rückkehr in die 2. Bundesliga noch kein Ligaspiel gewonnen und kein Tor geschossen. Beim bis dato letzten Derby in Hannover spielten noch beide Teams um den Aufstieg in die erste Liga mit. 96 gewann dieses Spiel am 15. April 2017 vor damals noch 43 000 Zuschauern mit 1:0.

Statistik 96 hat nur eines der letzten zwölf Spiele in Hannover gegen Braunschweig verloren (1993, 0:1). Von den wettbewerbsübergreifend letzten acht Derbys gewann 96 aber nur das letzte im April 2017. In diesem Jahrtausend spielen 96 und Eintracht erst zum dritten Mal in derselben Liga (zuvor 2013/14 Bundesliga, 2016/17 2. Liga). In den ersten beiden Spielen gelang Braunschweig weder ein Sieg noch ein Tor. Heimbilanz: 13/9/3.

Hannover 96 gegen Eintracht Braunschweig: Die Geschichte des Derbys in Bildern Wenn man Hannoveraner und Braunschweiger nach den Derbys ihrer Fußballvereine fragt, dann lautet die Antwort meist: "Es gibt nur eines!" Gemeint ist das Niedersachsen-Derby, Hannover 96 gegen Eintracht Braunschweig. Treffen diese Vereine aufeinander, dann brennt es auf und neben dem Platz. Wir werfen einen Blick auf die bewegte Geschichte dieses großen Fußballderbys. ©

Personalsituation bei Hannover 96 Franck Evina wird nach dem grippalen Infekt nicht fit fürs Derby, auch bei Josip Elez (Oberschenkelprobleme) wird es knapp. Personalsituation bei Eintracht Braunschweig Trainer Daniel Meyer muss auf Linksverteidiger Niko Kwijewski verzichten, der sich vor einer Woche das Kreuzband gerissen hat. Außerdem fehlen Sechser Patrick Kammerbauer (Ellenbogen) und der angeschlagene Matthias Heiland. Das sagt 96-Trainer Kenan Kocak "Wenn ein Spieler nicht um die Bedeutung der Partie weiß, dann ist er hier fehl am Platz. Es geht um unsere Fans und die Stadt. Wir wollen unsere Fans glücklich machen. Wir wollen schnell unsere Abläufe verinnerlichen, das geht aber nicht von Heute auf Morgen. Wir brauchen Zeit, dann rollt die Maschinerie. Das Spiel wird eine Herausforderung für uns, aber wir wollen unser Spiel durchsetzen. Wir werden mit aller Macht auf Sieg spielen!”

Das sagt Eintracht-Trainer Daniel Meyer "Das Derby war ja schon ein großes Thema nach dem Aufstieg, deswegen hat uns das in der Vorbereitung begleitet. Die Vorfreude ist groß, jedem ist die Bedeutung bewusst. Ich erlebe meine Mannschaft sehr ruhig und fokussiert. Wir haben sehr klare Gedanken für das, was wir vorhaben. Letzten Endes liegt die Entscheidung auf dem Platz. Wenn am Samstag angepfiffen wird, werden wir voll da sein. Wir sind drauf vorbereitet, dass wir maximalen Widerstand bekommen werden. Aber selbst wenn ihnen alles gelingt, heißt es nicht, dass sie gegen uns gewinnen. Hohe Laufbereitschaft und hohe Intensität können Spiele in eine andere Richtung kippen lassen. Wir wollen das mit unserer Spielidee noch kombinieren."

Was passiert mit den freien Derbytickets? Für das 96-Derby gegen Braunschweig waren am Donnerstag nur etwa 7000 der 9800 verfügbaren Tickets weg. Die Dauerkartenbesitzer aus dem Vorjahr haben ein Vorkaufsrecht, aber die Corona-Kapazitäten nicht ausgereizt. Jetzt hat der Klub reagiert: Seit Freitagmittag können nun auch Mitglieder des Hannover 96 e.V. eine der sogenannten Testphasen-Dauerkarten erwerben, die gleichbedeutend mit Tickets für die Heimspiele gegen den Nachbarn und in drei Wochen gegen Fortuna Düsseldorf ist.