Letzte Infos zum Heimspiel von Hannover 96 gegen Arminia Bielefeld

Die Ausgangslage

Hannover 96 würde der erste Heimsieg in der 2. Bundesliga gut zu Gesicht stehen. Aktuell rangieren die "Roten" auf Platz zwölf. Wenn die Mannschaft von Mirko Slomka ein wenig oben dran bleiben will, muss gegen Bielefeld ein Sieg her. Der Gast hat allerdings noch nicht verloren und hat die Chance, mit einem Sieg unter die ersten drei Teams zu kommen.