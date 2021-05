Letzte Infos zum Heimspiel von Hannover 96 gegen den 1. FC Nürnberg

In ihren 16 Heimspielen dieser Saison kommen die Niedersachsen auf sieben Siege und fünf Niederlagen. Die Gastspiel-Bilanz der Nürnberger liegt bei fünf Erfolgen und sieben Pleiten. Nach der Hinrunde standen die Hannoveraner noch auf einem ordentlichen sechsten Tabellenplatz. In der zweiten Saisonhälfte kamen nur noch 16 Punkte und vier Siege hinzu. Nur drei Teams könnten in der Rückrunde weniger Punkte sammeln. Für 96-Trainer Kenan Kocak ist es das letzte Spiel auf der Bank der Roten. Ende April gab der Verein die Trennung zum Saisonende bekannt. Neuer Coach wird Jan Zimmermann.

Die Statistik

Insgesamt 58 Partien gab es zwischen den Roten und dem 1. FC Nürnberg. Die Bilanz der Aufeinandertreffen ist dabei nahezu ausgeglichen: Hannover 96 steht bei 22 Siegen, der Club kommt auf 19. Die restlichen 17 Begegnungen endeten mit einer Punkteteilung.

Das Hinspiel der laufenden Spielzeit hat die Kocak-Elf mit 5:2 gewonnen. Das letzte Spiel in der HDI-Arena konnten die Nürnberger klar mit 0:4 für sich entscheiden. Mit Blick auf die Statistik dürften auch am Sonntag Tore garantiert sein, denn ein 0:0 in Hannover gab es zwischen den beiden Teams noch nie. Sollten die Gäste treffen, würde dies das 500. Heim-Gegentor für die Hannoveraner in Liga zwei bedeuten.