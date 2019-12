Letzte Infos zum Heimspiel von Hannover 96 gegen den FC Erzgebirge Aue

96-Trainer Kenan Kocak muss am Samstag auf die verletzten Innenverteidiger Felipe (Rippenknorpelbruch) und Marcel Franke (Außenbandteilruptur im Knie) ebenso verzichten, wie auf Außenverteidiger Sebastian Jung (Muskelsehnenverletzung) und Stürmer Cedric Teuchert (Jochbeinbruch). Für sie ist das Fußballjahr 2019 bereits beendet, keiner von ihnen wird 96 in den verbleibenden Partien mehr zur Verfügung stehen, was ebenso für den Langzeitverletzten Timo Hübers (Aufbautraining nach Knie-OP) gilt. Rechtzeitig fit meldete sich Waldemar Anton, der zu Wochenbeginn noch mit muskulären Problemen kürzertreten musste, am Donnerstag aber wieder mit dem Team trainieren konnte. Zudem kehrt Marc Stendera nach abgesessener Gelb-Rot-Sperre zurück in den Kader. Auch Nachwuchstalent Niklas Tarnat wird zum Aufgebot für Aue gehören.

Das sagt Aue-Trainer Dirk Schuster:

"Wir haben einen Gegner vor der Brust, der vom Personal her definitiv Bundesligaqualität hat. Sie haben durch den Sieg einen Schub bekommen. Ich schätze Kenan Kocak sehr. Ich glaube, dass er die Mannschaft auch so in den Griff kriegt, dass sie am Ende der Runde in der oberen Tabellenhälfte angesiedelt sein wird. Sie wollen das Heimspiel natürlich um jeden Preis gewinnen. Auf der anderen Seite sind wir natürlich gefordert, viele Dinge besser zu machen, als wir es in Bochum gezeigt haben. Wir haben der Mannschaft die Fehler aufgezeigt, wo wir zu passiv agiert haben. Wo wir auch die Kampfkraft und Mentalität, die uns in den Partien vorher ausgezeichnet hat, nicht so zeigen konnten."