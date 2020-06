Letzte Infos zum Heimspiel von Hannover 96 gegen den FC St. Pauli

Hannover 96 ist nach der Niederlage beim SV Darmstadt 98 (2:3) auf den achten Tabellenplatz abgerutscht. Die Leistung stimmte, doch die Roten waren bei einer Standardsituation kurz vor Schluss wieder einmal nicht konzentriert genug und kassierten den bitteren Gegentreffer, der zur Niederlage führte. Das Team von Kenan Kocak will zurück in die Erfolgsspur und die Saison positiv ausklingen lassen. Beim Gegner St. Pauli ist die Lage prekärer. Die Hamburger stehen aktuell mit 38 Punkten auf Platz 13 der Tabelle - der Vorsprung auf den Relegationsplatz beträgt fünf Punkte. Für den Kiezclub geht es also noch um wichtige Punkte im Abstiegskampf.

Hannover 96 und der FC St. Pauli trafen bislang 33 Mal aufeinander. 14 Spiele gingen an die Roten, neun Begegnungen endeten Unentschieden und zehnmal ging der Kiezclub als Sieger hervor. Im Hinspiel siegten die Roten mit 1:0 in Hamburg, das Tor des Tages erzielte Linton Maina. Es war damals der erste Sieg für Kenan Kocak als Trainer von Hannover 96.

Das sagt 96-Trainer Kenan Kocak

"Es ist schwer, St. Pauli zu greifen, weil sie in den letzten Spielen in verschiedenen Formationen, in verschiedenen Systemen gespielt haben, mit unterschiedlichem Personal. Es ist jetzt schwierig für uns im Trainerteam genau zu sagen, so erwarten wir sie. Weil sie gefühlt in jedem Spiel anders aufgetreten sind. Das ist eine sehr gute, spielstarke Mannschaft, sie haben gute Jungs und Qualität in ihren Reihen, haben einen sehr erfahrenen Trainer, der genau weiß, wie es funktioniert und insofern wissen wir schon um die Schwere der Aufgabe."