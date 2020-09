Letzte Infos zum Heimspiel von Hannover 96 gegen den Karlsruher SC

Nach einem vielversprechenden Pflichspielauftakt im DFB-Pokal startet Hannover 96 nun auch in die Zweitliga-Saison. Am Samstag (ab 13 Uhr im SPORTBUZZER-Liveticker) ist der Karlsruher SC in der HDI-Arena zu Gast.

Die Ausgangslage Hannover 96 ist in guter Form. In der ersten Runde des DFB-Pokals gewannen die Niedersachsen bei den Würzburger Kickers souverän mit 3:2 (1:0). Gleich sieben Neuzugänge kamen auf Seiten der Roten zu ihrem Pflichtspieldebüt - und machten ihre Sache gut. Der KSC musste sich Bundesligist Union Berlin geschlagen geben. In einer spannenden Partie setzten sich die Eisernen allerdings erst in der Nachspielzeit mit 1:0 durch.

Statistik In insgesamt 37 Spielen behielt 96 in 20 Duellen die Oberhand, der KSC gewann elfmal. Die Heimbilanz spricht indes eine deutlichere Sprache. 96 holte in 18 Heimspielen 13 Siege und verlor nur zweimal. Die letzte Partie zwischen den beiden Teams in der HDI-Arena liegt noch nicht lange zurück: Im ersten Heim-Geisterspiel der Roten nach dem Corona-Restart gab es ein 1:1.

Personalsituation bei Hannover 96 Bei den Roten fehlen Martin Hansen (Handverletzung) und Tim Walbrecht (Grippe). Zuletzt schien auch der Einsatz von Hendrik Weydandt fraglich. Doch nach einem grippalen Infekt meldete sich der Stürmer beim Abschlusstraining am Freitag wieder fit.

Personalsituation beim Karlsruher SC Kyoung-Rok Choi fehlt den Badenern mit einer Außenbandteilruptur am rechten Sprunggelenk. Ebenfalls nicht mit dabei sein können Marlon Dinger und David Trivunic. Beide haben muskuläre Probleme. David Pisot ist nach Sprunggelenksproblemen ebenfalls noch nicht einsatzfähig. Auch Jannis Rabold und Jannis Hanek fehlen.

Das sagt 96-Trainer Kenan Kocak "Das ist eine sehr lauffreudige Mannschaft, sehr diszipliniert", warnt der 96-Trainer. Die Karlsruher hätten mit Jerome Gondorf und Philipp Hoffmann richtig gute Spieler in ihren Reihen, die das Ganze zusammenhalten. Lukas Fröde sorge als Sechser für Stabilität, die Gefahr durch Standards von Marvin Wanitzek sei bekannt. "Es wird eine sehr, sehr schwierige Aufgabe für uns", zumal die Gäste nach dem DFB-Pokal mehr Regenerationszeit gehabt hätten.