Letzte Infos zum Heimspiel von Hannover 96 gegen den SV Sandhausen

Die Ausgangslage

Die Heimbilanz von Hannover 96 ist zum Gruseln: Drei Punkte sammelten die Roten nur in fünf Spielen, ein Sieg gelang noch nicht. Der Druck auf Trainer Mirko Slomka ist groß, alles andere als ein Sieg könnte ihn seinen Job kosten. Die Gäste aus Sandhausen haben genauso viele Punkte (13) wie 96 auf dem Konto, können mit der bisherigen Ausbeute aber deutlich besser leben als der ambitionierte Absteiger.

Die Statistik

Erst zweimal trafen 96 und Sandhausen aufeinander: in der Zweitligasaison 2016/17. Gewinnen konnte noch keines der beiden Teams. Das damalige Hinspiel in der HDI-Arena im Dezember 2016 bot schwere Kost, am Ende stand ein trostloses 0:0. An das Rückspiel denken die 96-Fans da schon lieber zurück. Zwar gelang wieder nur ein 1:1-Remis am letzten Spieltag in Sandhausen - doch das reichte zum direkten Wiederaufstieg in die Bundesliga. Das Hardtwaldstadion wurde anschließend zur spontanen Partystätte für die Roten