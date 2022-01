Letzte Infos zum Heimspiel von Hannover 96 gegen Dynamo Dresden

Die Ausgangslage

Hannover kann sich in der 2. Bundesliga mit drei Punkten gegen Dresden weiter von den Abstiegsrängen absetzen. Am Sonntag (13.30 Uhr) gehen die Roten mit mächtig Euphorie im Rücken in die Partie. Unter der Woche hat 96 im Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach den Einzug in das Viertelfinale des DFB-Pokals klar gemacht. Die Fohlen stecken zwar tief in der Krise, aber so wie das Team von Christoph Dabrowski muss man das erstmal machen. Gegen Gladbach haben die Roten außerdem gleich drei Treffer erzielt, sind in der Liga jedoch zusammen mit Schlusslicht Ingolstadt das offensivschwächste Team (15 Tore).

Dynamo Dresden liegt in der Auswärtstabelle der 2. Bundesliga auf dem vorletzten Rang. Gerade einmal sieben Punkte konnten die Sachsen auf fremdem Platz holen. Die größte Schwäche der SGD ist - genau wie bei 96 - die Torgefahr. Das Team von Trainer Alexander Schmidt hat in 19 Spielern gerade einmal 21 Treffer erzielt. Die Bilanz der vergangenen Partien kann sich jedoch sehen lassen: Aus den letzten sechs Spielen haben die Dresdener drei Siege und ein Unentschieden geholt. Ihre Krise aus dem Oktober mit fünf Niederlagen in der Liga scheinen die Gäste überwunden zu haben.