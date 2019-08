Letzte Infos zum Heimspiel von Hannover 96 gegen Greuther Fürth

Nach dem ersten Saisonsieg am vergangenen Spieltag beim SV Wehen Wiesbaden will Hannover 96 zu Hause gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth nachlegen und sich weiter an die Spitze heranpirschen. Nach drei Spieltagen belegt 96 mit vier Punkten den neunten Platz in der zweiten Bundesliga, Gegner Fürth rangiert mit sechs Punkten auf dem sechsten Rang.

Das sagt 96-Trainer Mirko Slomka

„Natürlich hat uns dieser Auswärtssieg gut getan. Allerdings sollten wir auf dem Teppich bleiben, wir haben nicht an der Anfield Road gewonnen, sondern in Wiesbaden. Wir wissen, dass mit Greuther Fürth eine Mannschaft kommt, die uns alles abverlangt. Wir müssen kämpferisch wieder dagegen halten und uns einfach auch durchsetzen. Ob der HSV oder Greuther Fürth, diese Spiele sind unheimlich wichtig, um in Fahrt zu kommen und dranzubleiben an der Spitze. Wir wollen in einen positiven Lauf reinkommen, deswegen brauchen wir diese Veredelung durch einen Sieg. Wir wollen nachlegen!“

Das sagt Fürth-Trainer Stefan Leitl

„Es ist nach drei Spielen noch nicht absehbar, wo die Reise hingeht. Wichtig ist, dass wir unseren Mut und unser Spiel nicht verlieren. Dass wir das investieren, was wir auf den Platz bringen wollen, wird für uns immer an erster Stelle stehen. Man hat an den ersten Spieltagen gesehen, wie ausgeglichen die Liga ist. Wir müssen nicht über den Anspruch und die Qualität von Hannover sprechen."