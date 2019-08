Letzte Infos zum Pokalspiel von Hannover 96 beim Karlsruher SC

Die Ausgangslage

Hannover 96 hat einen Stolperstart in die 2. Bundesliga hingelegt. Aus zwei Spielen holte der Absteiger nur einen Punkt - zu wenig für die eigenen Ansprüche. Ganz anders dagegen die Gemütslage beim KSC, der als Aufsteiger mit zwei Siegen optimal in die Saison gekommen ist - und sogar Spitzenreiter im Unterhaus ist.

Die Statistik

An das letzte Aufeinandertreffen dürfte nur 96 gerne zurückdenken. Vor einem Jahr schlug Hannover damals noch als Bundesligist den damaligen Drittligisten KSC mit 6:0 - ebenfalls in der ersten Pokalrunde. Auch in der Gesamtbilanz liegt 96 vorne. In 34 Spielen gelanegn 20 Siege, der KSC blieb nur zehnmal siegreich.