Letzte Infos zum Spiel FC Augsburg gegen Hannover 96

Die Ausgangslage

Hannover 96 ist zu Siegen verdammt. Am Samstag ist die Mannschaft von Trainer Thomas Doll beim FC Augsburg zu Gast. Mit 14 Punkten reist 96 in den Süden zum FC, der sein Punktekonto in den vergangenen Spielen auf 22 hochschrauben konnte und vor dem VfB Stuttgart den 15. Tabellenplatz belegt. Hannover 96 muss die Chance in Augsburg nutzen, es könnte die letzte für die Roten sein.

Die Statistik

Das macht 96 in Augsburg Hoffnung: In diesem Duell gewinnt immer die Auswärtsmannschaft (zumindest in den vergangenen vier Spielen). Von den aktuellen Bundesligisten verzeichnet 96 gegen keine andere Mannschaft eine so hohe Siegquote wie gegen Augsburg (sechs von 13 Spielen gewonnen, fünf Unentschieden). Auf den Experten Gregoritsch muss 96 allerdings heute aufpassen: Er schoss bereits vier Tore gegen Hannover – in fünf Spielen. Heimbilanz 3/3/1.