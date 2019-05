Letzte Infos zum Spiel Fortuna Düsseldorf gegen Hannover 96

Ausgangslage

Es ist ein Spiel, bei dem es um die goldene Ananas geht. Fortuna Düsseldorf steht in der Bundesliga im gesicherten Mittelfeld und hat den Klassenerhalt bereits länger sicher. Hannover 96 ist am vergangenen Spieltag endgültig abgestiegen, es geht also vorrangig darum, den Fans einen vernünftigen Abschied aus der Bundesliga zu bieten - und nicht noch ans Tabellenende abzurutschen.