Letzte Infos zum Spiel Hannover 96 gegen den FC Schalke 04

96 hat drei der letzten vier Heimspiele gegen Schalke gewonnen. Schalke verlor sechs der letzten sieben Bundesliga-Spiele, Hannover ebenfalls. 96 stellt mit 61 Gegentoren die schwächste Defensive der Liga. 20 Gegentore nach Standards sind Liga-Höchstwert. Huub Stevens verlor noch nie ein Spiel in Hannover. Er ist nach 1996 und 2011 zum dritten Mal Schalke-Trainer (Heimbilanz 13/4/11). Und Tore sollten am Sonntag auch fallen: Keines der 57 Bundesliga-Spielen zwischen 96 und S04 endete torlos.

Auch der FC Schalke 04 hat in dieser Saison mit argen Verletzungssorgen zu kämpfen. Weston McKennie und Alessandro Schöpf fallen definitiv noch länger aus, Ralf Fährmann, Amine Harit und Steven Skrzybski absolvierten zuletzt Einzeltraining. Guido Burgstaller hat noch mit den Nachwirkungen einer Zahn-Operation zu kämpfen. Dafür könnte Daniel Caligiuri wieder Teil des Kaders in Hannover sein.

Salif Sané : Nach fünf Jahren Hannover 96 verließ Sané die Roten im Sommer 2018 in Richtung Gelsenkirchen. Der ehemalige 96-Publikumsliebling absolvierte 136 Pflichtspiele für die Hannoveraner. Aber er hatte es nicht immer leicht. Im Jahr 2014 wurde er in der Hinrunde für die Reserve abgestellt. Der Senegalese kämpfte sich aber wieder zurück und wurde für 96 in der Innenverteidigung unverzichtbar. ©

Das sagt 96-Trainer Thomas Doll

"Es ist wichtig, dass wir jetzt am Wochenende auch gegen Schalke 04 mit der Unterstützung von unseren Fans alles reinhauen, was wir haben. Und natürlich am Ende auch mit dem nötigen Glück dann mal die drei Punkte hier in Hannover behalten - das setzt dann wieder neue Kräfte frei."