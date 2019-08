Letzte Infos zum Spiel Hannover 96 gegen SSV Jahn Regensburg

Nach der 1:2-Auftaktniederlage gegen Aufstiegsfavorit VfB Stuttgart braucht Hannover 96 gegen Jahn Regensburg schon einen Heimerfolg, um die Saison nicht mit einem Fehlstart zu beginnen. In der noch nicht ansatzweise aussagekräftigen Ligatabelle steht 96 aktuell auf dem 16. Platz, die Regensburger belegen nach einem überzeugenden 3:1-Heimerfolg über den VfL Bochum aktuell den geteilten ersten Platz zusammen mit dem 1.FC Heidenheim.

Die Statistik

Premiere in Hannover, denn: Eine Statistik zu Duellen zwischen Hannover 96 und dem SSV Jahn Regensburg gibt es nicht - zumindest nicht in puncto Pflichtspiele. Ein einziges Mal standen sich 96 und der Jahn in einem Freundschaftsspiel gegenüber. Die Partie aus dem Jahr 1969 endetet mit 2:2 unentschieden.