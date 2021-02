Letzte Infos zum Spiel von Hannover 96 gegen den VfL Osnabrück

Die Ausgangslage

Hannover 96 (8. Platz) geht als Favorit in die Begegnung am Montagabend. Der VfL Osnabrück ist nach vier Pleiten in Folge, darunter ein 0:5 gegen Hamburg, mental angeschlagen und auf Platz 13 in der Tabelle abgerutscht. Wenn die Roten ihr Offensiv-Problem in den Griff kriegen (bislang nur 28 Tore) und hinten halbwegs sicher stehen, geht das Team von Trainer Kenan Kocak womöglich als Sieger vom Platz. Denn auch bei den Gästen läuft es vorne nicht. Den Osnabrückern gelangen erst 20 Treffer in dieser Spielzeit (zweitschlechtester Wert der Liga).

Die Statistik

96 gewann in der 2. Liga gegen keinen anderen Klub so häufig wie gegen Osnabrück – insgesamt 18 Mal. Marvin Ducksch trifft gegen den VfL immer, wenn Tore fallen: Drei Treffer schoss er in drei Spielen gegen Osnabrück. Ducksch ist mit fünf Toren in fünf Spielen ohnehin der bisher erfolgreichste Torschütze des Jahres 2021. Heimbilanz 11/9/5.