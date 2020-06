Letzte Vorprüfung auf der Bult: Wer galoppiert noch ins Derby?

Es wird mal wieder Zeit. 13 Jahre ist es her, dass der Sieger der Derbyvorprüfung auf der Neuen Bult auch das Rennen um das Blaue Band in Hamburg gewann. Adlerflug war 2007 in Langenhagen erfolgreich, kurz darauf auch beim Derby im Horner Moor. 2006 war es Schiaparelli, 2005 Nicaron, denen das gleiche Kunststück gelang. Am Sonntag beim Brümmerhof-Derby-Trial auf der Bult, einem Listenrennen über 2200 Meter, versuchen neun Galopper, sich noch für das wichtigste Rennen des Jahres in Deutschland in Position zu bringen. Es ist die letzte Möglichkeit, sich fürs Derby zu qualifizieren. Aktuell stehen noch 36 Vierbeiner auf der Derby-Vorstarterangabe. Zuletzt strich Bult-Trainer Dominik Moser den für den Stall Flying ­Dreams­ startenden Hengst Flying Rocket aus der Liste.

Bilder von der Zucht- und Leistungsprüfungen der Galopper auf der Neuen Bult in Langenhagen (7. Juni) Impressionen der Zucht- und Leistungsprüfungen der Galopper auf der Neuen Bult in Langenhagen. ©

Wonderful Moon ist Topfavorit Auch am Sonntag gibt es keinen Starter von der Bult im Derby-Trial. Egal, wer gewinnt – Topfavorit fürs Derby am 12. Juli wird er in keinem Fall. Auf dem Quotenthron sitzt unantastbar Wonderful Moon – und wird es auch nach dem Rennen am Sonntag. Allerdings geht in Hannover ein Kandidat an den Start, der Wonderful Moon gefährlich werden könnte: Hengst Slogan aus dem Stall von Toptrainer Markus Klug, der schon 2014, 2017 und 2018 den Derbysieger sattelte. Slogan bringt die besten Voraussetzungen mit: Vater des Dreijährigen ist ein gewisser Adlerflug. Zudem gewann Slogan schon am 7. Juni in Hannover überlegen. Im Falle eines Sieges könnte Besitzer Manfred Ostermann (2019 Derbysieger mit Laccario) Slogan für das Derby nachnennen und wieder auf die Liste packen. Im April hatte er den Hengst noch gestrichen. Immerhin eine hannoverscher Beteiligung an dem Rennen gibt es. Bult-Jockey Wladimir Panov reitet Hengst Herr Juergensen, der noch eine Derbynennung besitzt. Zweitwichtigste Prüfung des Tages ist das Listenrennen für vierjährige und ältere Stuten, das ebenfalls über 2200 Meter gelaufen wird. Pferdetransportunternehmer Günther Schmidt übernimmt das Sponsoring der Taxi4Horses-Fillies-Trophy.