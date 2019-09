Letzter Faktencheck: RB Leipzig will erstmals in Bremen gewinnen

Personalsituation

Gegner

Statistik

Es ist das siebe Aufeinandertreffen zwischen Leipzig und Bremen . Die Bilanz spricht mit drei Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen leicht für RB. Gewinnen konnten die Roten Bullen an der Weser jedoch noch nie. Auch Julian Nagelsmann sah als Bundesliga trainer bei Auswärtsspielen gegen Werder selten gut aus. In fünf Spielen holte er einen Sieg.

Vorzeichen

Schiedsrichter

Tobias Stieler leitet das Spiel am Samstagabend. Für den Juristen ist es das 15. Duell mit Leipziger Beteiligung. Die Bilanz ist mit zwei Unentschieden, sechs Niederlagen und sechs Siegen bisher völlig ausgeglichen. Zuletzt pfiff 38-Jährige in der ersten Runde des Pokals eine RB-Partie. Am Ende setzte sich Leipzig in Osnabrück mit 3:2 durch. Unterstützung erhält Stieler von seinen Assistenten Matthias Jöllenbeck und Christian Gittelmann, Vierter Offizieller ist Jan-Neitzel Petersen.