Letzter Faktencheck vor dem Halbfinale zwischen RB Leipzig und dem Hamburger SV

Personalsituation

Gegner

Der HSV ist in der vergangenen Saison erstmals in seiner Geschichte abgestiegen, in Sachen Fans, Stadion und Personal aber immer noch ein Erstligist. Das Ziel direkter Wiederaufstieg geriet in den vergangenen Monaten unnötig ins Wanken. In der Liga wartet der mit erfahrenen Spielern gespickte Club aus der Hansestadt seit fünf Spielen auf einen Sieg. Zuletzt reichte es gegen Erzgebirge Aue nur zu einem Unentschieden. Großer Trumpf im Team vom Hannes Wolf ist Pierre-Michel Lasogga. Der bullige Stürmer wurde mit Doppelpacks in Runde zwei und im Viertelfinale gegen den SC Paderborn zum Matchwinner.