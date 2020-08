Letzter Faktencheck vor dem Spiel zwischen RB Leipzig und Atlético Madrid

Personalsituation

Hinter den Einsätzen von Verteidiger Marcel Halstenberg und Angreifer Patrik Schick , die in den letzten Wochen an Rückenbeschwerden laborierten, steht ein kleines Fragezeichen. Ibrahima Konaté kann nach seiner Hüft-Operation definitiv nicht auflaufen. Noch nicht spielberechtigt sind die Neuzugänge Hee-Chan Hwang , Benjamin Henrichs und Josep Martinez. Dafür wird RB -Urgestein Yussuf Poulsen nach überstandenem Syndesmosebandanriss nach knapp drei Monaten sein Comeback feiern.

Gegner

Nach ihren positiven Coronatests am Sonntag sind Angreifer Angel Correa und der ohnehin verletzte Außenverteidiger Sime Vrsaljko nicht mit nach Lissabon geflogen. Das Duo steht unter häuslicher Quarantäne. Ansonsten stehen Trainer Diege Simeone alle Spieler zur Verfügung.

Statistik

Vorzeichen

Leipzig gewann die Vorrundengruppe G und kassierte dabei nur eine Niederlage. Im Achtelfinale setzten sich die Sachsen nach Hin - und Rückspiel 4:0 gegen Tottenham durch. Nach Ende der Corona-Pause in der Fußball- Bundesliga hatte die Nagelsmann-Elf hingegen Schwierigkeiten. Vorne fehlte oft die letzte Durchschlagskraft, hinten zeigte die Abwehr Unsicherheiten. Der Abgang von Timo Werner wiegt schwer.

CHAMPIONS-LEAGUE-VIERTELFINALE! RB Leipzig zieht durch ein ungefährdetes 3:0 über die Tottenham Hotspur in die Runde der letzten Acht ein. ©

Atlético ist seit dem 1:2 im Stadtderby gegen Real am 1. Februar ungeschlagen – schon 18 Spiele am Stück. Zudem gehen die Colchoneros mit viel Selbstbewusstsein in die Partie, nachdem sie im Achtelfinale Titelverteidiger Liverpool ausschalten konnten. Die Sehnsucht nach dem Henkelpott ist nach den verlorenen Finals 2014 und 2016 riesig. Die große Unbekannte ist, ob Leipzig nach der relativ langen Sommerpause sofort seinen Rhythmus findet und ob die Atlético-Profis nach ihrer kurzen Pause wirklich frisch sind.