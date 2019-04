Letzter Faktencheck vor dem Spiel zwischen RB Leipzig und Bayer Leverkusen

RB Leipzig trifft am Samstag auswärts auf Bayer Leverkusen. Gegen die offensivstarke Werkself wollen die Roten Bullen den siebten Auswärtssieg in Folge holen. Peter Bosz versucht sein Team hingegen zurück in die Erfolgsspur zu führen. Die Fakten vor dem Anpfiff um 15.30 Uhr.