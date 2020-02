Letzter Faktencheck vor dem Spiel zwischen RB Leipzig und Bayern München

Personalsituation

Außer den Langzeitverletzten Kevin Kampl, Willi Orban und Ibrahima Konaté kann Trainer Julian Nagelsmann aus dem Vollen schöpfen. Stammtorhüter Peter Gulacsi kehrt nach seiner Pause im DFB-Pokal am Dienstag (1:3 gegen Frankfurt) wieder für Yvon Mvogo ins Tor zurück. Dayot Upamecano wirkte zuletzt überspielt, wird aber gegen die Bayern als letzter gesunder etatmäßiger Innenverteidiger auflaufen. Gut möglich, dass die spanischen Neuzugänge Dani Olmo und Angelino erstmals von Beginn an gemeinsam auf dem Platz stehen.

Gegner

Lucas Her­nandez (Bänderriss im Sprunggelenk) und Kingsley Coman (Kapseleinriss im Knie) stehen vor ihren Comebacks und könnten gegen RB zu Kurzeinsätzen kommen. Die Dauerverletzten Javi Martinez (nach Muskelbündelriss im Lauftraining) und Niklas Süle (Kreuzbandriss) stehen Hansi Flick nicht zur Verfügung. Genau wie Angreifer Ivan Perisic, der sich letzte Woche im Training den Knöchel brach.

Statistik

München ist ein ganz schlechtes Pflaster für Leipzig. In drei Duellen in der Allianz Arena holte der Bundesliga-Herbstmeister keinen Punkt und wartet weiter auf das erste Tor (0:3, 0:2, 0:1). Gegen keine Mannschaft hat RB in der zehnjährigen Clubhistorie mehr Pleiten kassiert (6), mehr Tore gefangen (22) und eine schlechtere Tordifferenz aufzuweisen (-10).

Der einzige Sieg in neun Versuchen gelang am 18.3. 2018 durch ein 2:1 in der heimischen Red Bull Arena durch Tore von Naby Keita und Timo Werner. Randnotiz. Trifft Werner (20 Tore) in der Liga, gewinnt RB mehr als 80 Prozent seiner Spiele.

Vorzeichen

Die Nagelsmann-Elf steckt nach drei nicht gewonnenen Spielen – darunter zwei Pleiten bei Eintracht Frankfurt (0:2 in der Liga, 1:3 im DFB-Pokal) – in einer Schaffenskrise. Sie leistete sich zuletzt zu viele individuelle Fehler und agierte vorm Tor des Gegners nicht konsequent genug. Die Folge: Sechsmal nacheinander geriet RBL in Rückstand, davon fünfmal zur Halbzeitpause. Die Tabellenführung ist futsch. Doch Julian Nagelsmann kann der Rolle als Underdog etwas abgewinnen. „Vielleicht tut`s uns ganz gut – die Verfolgerrolle“, sagte der Fußball-Lehrer am Freitag. „Jetzt geht es wieder darum, was zu gewinnen“.

Die Bayern sind als letztes Team nach drei Rückrunden-Spieltagen noch ohne Punktverlust (12:1 Tore) und gewannen wettbewerbsübergreifend sieben Begegnungen hintereinander. Beim 4:3 gegen Hoffenheim im Pokal und beim 3:1-Sieg in der Liga gegen Mainz ließ die Leistung in der zweiten Hälfte aber zu Wünschen übrig. Der Tabellenführer ist verwundbar, zumal Leipzig das beste Auswärtsteam der Bundesliga ist und große Comeback-Qualitäten besitzt (Platz eins in der Tabelle nach Rückstand)

Schiedsrichter

Gutes Omen beim Offiziellen: Elfmal pfiff Marco Fritz (42) eine RBL-Partie und nur einmal gingen die Rasenballer als Verlierer vom Platz. Das war am 16. Spieltag der Vorsaison beim 0:1 in München. Aber auch beim einzigen Sieg gegen den Rekordmeister stand der 42 Jahre alte Bankkaufmann aus Korb auf dem Rasen. Als Assistenten stehen ihm Dominik Schaal (Tübingen) und Marcel Pelgrim (Bocholt) zu Seite. Vierter Offizieller ist Robert Kempter (Sauldorf).

Fans

In der Nacht auf Montag soll nach Prognosen der Metereologen Orkan Sabine den Süden Bayern mit voller Wucht treffen. Das Spiel ist – Stand jetzt – nicht gefährdet. Aber es könnte zu Verzögerungen bei der Abreise kommen. Insbesondere Fans, die am Montagmorgen mit dem Zug nach Sachsen fahren wollen, müssen sich womöglich auf einen längeren Aufenthalt in der bayerischen Landeshauptstadt einstellen. Anhänger, die gleich nach Spielende mit dem Auto aufbrechen, sollten mit Windböen und Starkregen rechnen.