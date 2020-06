Letzter Faktencheck vor dem Spiel zwischen RB Leipzig und Borussia Dortmund

Kann RB Leipzig nach dem 2:2 gegen Düsseldorf den zweiten Matchball für die Qualifikation zur Champions League verwandeln? Am Samstagnachmittag (15.30) empfängt der Dritte der Fußball-Bundesliga den Tabellenzweiten Borussia Dortmund in der Red-Bull-Arena. Im Falle einer Niederlage droht den Sachsen ein Entscheidungsspiel gegen den FC Augsburg im Saisonfinale - außer die Konkurrenz ließe am 33. Spieltag ebenfalls Punkte liegen.