Letzter Faktencheck vor dem Spiel zwischen RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach

Gegner

Borussia Mönchengladbach ist nach einer beängstigend starken Hinrunde auf dem Boden der Tatsachen angekommen. Während die Gladbacher Anfang des Jahres noch um die Meisterschaft mitzuspielen schienen, drohen sie nun sogar die Qualifikation zur Champions League zu verpassen. Bei einer Niederlage gegen RB gerät sogar die Europa Leauge in Gefahr, weil Hoffenheim und Bremen schon auf ihre Chance warten. Vor allem die Offensive ist längst nicht mehr so treffsicher wie im Herbst. Toptorschütze Alassane Plea hat 2019 in der Liga erst zwei, Offensiv-Star Thorgan Hazard noch gar keine Bude gemacht.

Statistik

Fohlen und Bullen treffen am Samstag zum sechsten Mal aufeinander. Die Bilanz spricht leicht für RB: Zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage gab es bisher. Schenkt man der Statistik Vertrauen, wird es ein enges Spiel. Deutliche Siege feierte in den Duellen der Vergangenheit weder das eine noch das andere Team. Tore sollten dennoch garantiert sein, denn 0:0 trennten sich Leipzig und Gladbach noch nie. Das Hinspiel gewann RB in Leipzig mit 2:0.

Vorzeichen

13 Pflichtspiele ungeschlagen, auswärts in der Rückrunde noch ohne Punktverlust – die Form spricht für den drittplatzierten RB. Doch mit dem Tabellenfünften aus Gladbach ist im Borussia-Park immer zu rechnen, auch wenn die Heimstärke zuletzt etwas verloren ging. Fünf Spiele konnte das Team von Dieter Hecking vor eigenem Publikum nicht gewinnen. Weil die Borussia im Kampf um die Champions League jeden Punkt braucht, dürfen sich die Fans dennoch auf ein spannendes Top-Spiel freuen.

Schiedsrichter

Harm Osmers pfeift zum siebten Mal eine Partie von RB Leipzig. In den sechs Duellen zuvor gingen die Roten Bullen nur ein Mal als Verlierer vom Feld – im Februar vergangenen Jahres bei der 1:2-Auswärtsniederlage gegen Absteiger 1. FC Köln. Thomas Gorniak und Robert Kempter werden als Linienrichter, Dr. Robert Kampka als Vierter Offizieller eingesetzt. Videoschiedsrichterin ist Bibiana Steinhaus.

Fans

Für die Anhänger von RB Leipzig stehen binnen weniger Tage zwei weite Auswärtsfahrten an. Drei Tage nach dem Auswärtsspiel in Gladbach geht es bereits am Dienstag im Pokal zum ersten Halbfinale der Vereinsgeschichte gegen den Hamburger SV. Wer die Reise an den Niederrhein nicht auf sich nimmt, kann das Spiel ab 18.30 Uhr live beim Bezahlsender Sky verfolgen.

