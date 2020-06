Letzter Faktencheck vor dem Spiel zwischen RB Leipzig und dem 1. FC Köln

Personalsituation

Gegner

Statistik

In fünf Aufeinandertreffen mit dem „Effzeh“ hat RB Leipzig nur einmal den Rasen als Verlierer verlassen. Der letzte der bislang drei Siege glückte den Nagelsmännern beim 4:1 (3:1) in der Hinrunde nach einem Doppelpack von Emil Forsberg . Der Schwede ist mit drei Toren auch bester Leipziger Torjäger des Duells. RB hat 12 von 14 Bundesliga-Duellen gegen Aufsteiger gewonnen, zwei endeten unentschieden.

Vorzeichen

Die Elf von Julian Nagelsmann sucht in der Liga nach ihrer Form. Sechs der vergangenen neun Partien endeten mit einem Remis, darunter das Heimspiel gegen Hertha BSC am Mittwoch (2:2). Aus dem Meisterrennen haben sich die Rasenballer bei zwölf Punkten Rückstand zu Tabellenführer Bayern München endgültig verabschiedet. Und im Kampf um die Champions-League-Plätze erlaubt sich die Konkurrenz – Dortmund, Leverkusen und Mönchengladbach holten am Wochenende je einen Dreier – kaum Schwächen. Alle drei Tore nach der Corona-Pause kassierte RB nach Standards, die Schwäche soll in Köln unbedingt abgestellt werden.