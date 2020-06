Letzter Faktencheck vor dem Spiel zwischen RB Leipzig und dem FC Augsburg

Personalsituation

Vier Siege, drei Unentschieden, drei Niederlagen: Die Bilanz von RB gegen den FCA ist ausbaufähig. In der Hinrunde schlug Leipzig den Tabellen-15. nach 0:1-Rückstand mit 3:1. Toptorjäger des Duells sind Yussuf Poulsen und Timo Werner mit jeweils zwei Treffern.

RB Leipzig will sich mit einem Sieg unbedingt Platz drei sichern – aus sportlichen und finanziellen Gründen, denn der dritte Rang sorgt für mehr TV-Geld in der Kasse. Mit Spannung erwartet wird der letzte Auftritt von Timo Werner vor seinem Transfer zum FC Chelsea. Kann sich der Torjäger mit einem Treffer verabschieden? Für Augsburg geht es am letzten Spieltag eigentlich nur noch um die Goldene Ananas, der Klassenerhalt ist gesichert. Aber auch die Bayern würden aus finanziellen Gründen gern noch den einen oder anderen Platz gut machen – Rang 12 wäre mit einem Sieg drin.