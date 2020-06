Letzter Faktencheck vor dem Spiel zwischen RB Leipzig und dem SC Paderborn

Personalsituation

Yussuf Poulsen (Syndesmosebandanriss) und Ethan Ampadu (Rücken) fallen aus. Ibrahima Konaté ist von seiner Zerrung am Hüftbeuger genesen und könnte es in den Kader schaffen. Linksverteidiger Marcel Halstenberg kehrt nach seiner gelbroten Karte gegen Hertha BSC sehr wahrscheinlich in die erste Elf zurück, auch Kevin Kampl ist nach überstandener Verletzung wieder ein Kandidat für die Startformation.