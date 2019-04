Letzter Faktencheck vor dem Spiel zwischen RB Leipzig und FC Augsburg

Personalsituation

Für Neu-Nationalspieler Lukas Klostermann kommt ein Einsatz nach seinem Muskelfaserriss aus dem Länderspiel gegen Serbien noch zu früh. Neben dem Rechtsverteidiger muss RB Leipzigs Trainer Ralf Rangnick auch weiterhin auf die längerfristig verletzten Dayot Upamecano, Emile Smith Rowe und Atinc Nukan verzichten. Das Überangebot in Kader wird Rangnick auch gegen den FCA wieder zu schweren Entscheidungen zwingen. Beim 5:0-Sieg gegen Hertha BSC schafften es aus sportlichen Gründen Stürmer Jean-Kevin Augustin und wegen Trainingsrückstands Diego Demme nicht in den Kader. Wen es im Pokal trifft, will der RB-Trainer erst kurz vor Spiel festlegen.

Augsburg-Trainer Manuel Baum kann seit kurzem wieder auf Torjäger Alfred Finnbogason und den lange verletzten Abwehrchef Jeffrey Gouweleeuw zurückgreifen. Fraglich ist wegen einer Fußblessur Jonathan Schmid. Fabian Giefer, Raphael Framberger und Julian Schieber fehlen definitiv.

Gegner

Der FCA gehört nicht zu den Lieblingsgegnern der Leipziger. In den beiden bisherigen Aufeinandertreffen dieser Saison gelang RB kein einziger Treffer. Zweimal haben die Fuggerstädter den Roten Bullen mit ihrer eng und tief stehenden Defensive den Zahn gezogen. Augsburg spielt vor allem gegen offensivstarke Gegner im Rahmen seiner Möglichkeiten und rührt im Zweifel kompromisslos Beton an. Das ist selten schön, hält den Club aber nun schon seit einigen Jahren in der Bundesliga und hat das Team mit ins Viertelfinale des DFB-Pokals geführt. Der Erfolg gibt Recht. Spannend bleibt die Frage, wie gut die Bayern ihre bittere Niederlage vom Wochenende gegen Abstiegskonkurrent Nürnberg verkraftet haben. Durch das 0:3 ist das Tabellenende wieder enger zusammengerückt und der Klassenerhalt längst nicht gesichert.

29.07.2011: Regionalligist RB Leipzig gibt sein Debüt im DFB-Pokal. Und was für eins! Zu Gast ist Bundesligist VfL Wolfsburg. Der haushohe Favorit fährt geschlagen nach Hause. 3:2 gewinnen die Leipziger. Held des Abends ist Daniel Frahn, der alle drei Tore erzielt.

Statistik

Bereits acht Mal standen sich der FC Augsburg und RB Leipzig gegenüber. Nur zwei Mal gingen die Leipziger als Sieger vom Platz und Tore sind gegen den FCA Mangelware. Auch im DFB-Pokal gab es bereits zwei Aufeinandertreffen. 2011 musste sich der damalige Regionalligist Leipzig in der zweiten Runde nach starkem Spiel unglücklich mit 0:1 geschlagen geben. Zwei Jahre später verloren die Roten Bullen als Drittligist klar mit 2:0 und schieden bereits in Runde eins aus. Am Dienstagabend soll nicht nur der erste Pokalsieg gegen Augsburg, sondern auch der erste Einzug ins Halbfinale geschafft werden.

RB Leipzig - FC Augsburg (0:0)

Vorzeichen

Wie schon beim Liga-Heimspiel vor drei Wochen geht Leipzig auf dem Papier als Favorit ins Rennen. Doch die bisherige Geschichte der beiden Vereine sollte den Roten Bullen eine Warnung sein. RB reist zwar nach dem Gala-Auftritt mit breiter Brust an, die Augsburger haben sich mit ihrer erfolgreichen Mauertaktik aber zuletzt als sehr unangenehm erwiesen. Bullen-Trainer Ralf Rangnick erwartet erneut einen defensiv eingestellten FCA. Für Augsburg spricht außerdem der Heimvorteil. Zudem sinnt die Mannschaft von Manuel Baum nach der herben Klatsche vom Samstag auf Wiedergutmachung bei den eigenen Fans.

Schiedsrichter

Tobias Stieler leitet schon zum zwölften Mal eine Partie von RB Leipzig, zuletzt war er bei der 0:1-Niederlage gegen den VfL Wolfsburg im November im Einsatz. Die Gesamtbilanz ist für die Roten Bullen leicht negativ. Fünf Niederlagen, vier Siege und zwei Unentschieden stehen zu Buche. Im Pokal ging RB einmal als Sieger und einmal als Verlierer vom Platz. Unterstützung bekommt der Referee von Christian Gittelmann und Matthias Jöttelbeck. Vierter Offizieller ist Robert Kampka.

Fans

Das Pokalviertelfinale ist noch nicht restlos ausverkauft. Auch spontane RB-Fans bekommen an der Abendkasse noch Karten für das Flutlichtspiel. Daheimgebliebene können das Spiel live im Fernsehen verfolgen. Sowohl Sky als auch die ARD zeigen die Partie. Anpfiff ist um 20.45 Uhr.

