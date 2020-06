Letzter Faktencheck vor dem Spiel zwischen RB Leipzig und Fortuna Düsseldorf

Fußball-Bundesligist RB Leipzig will am Mittwochabend (20.30 Uhr) gegen Fortuna Düsseldorf zum dritten Mal in der jungen Vereinsgeschichte in die Champions League einziehen. Sollte Verfolger Leverkusen gegen Köln verlieren, reicht der Elf von Julian Nagelsmann sogar ein Unentschieden.