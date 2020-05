Letzter Faktencheck vor dem Spiel zwischen RB Leipzig und Hertha BSC Berlin

Personalsituation

Gegner

Statistik

Die Elfte der Fußball- Bundesliga ist einer der Lieblingsgegner von RB Leipzig . In sieben Duellen gab es sechs Siege bei einem Torverhältnis von 26:8. Im Hinspiel trat RB nicht vollends überzeugend auf und gewann nach einem Werner-Doppelpack trotzdem 4:2. Der Stürmer traf in seiner Karriere nur gegen Mainz (13 Tore) und Freiburg (11) häufiger als gegen die Hauptstädter (8).

17. Dezember 2016: Die erste Partie von RB Leipzig gegen Hertha BSC ging mit 2:0 (1:0) an die roten Bullen. Yussuf Poulsen (li.) konnte in dieser Partie keinen Treffer erzielen. ©

Vorzeichen

Die Elf von Julian Nagelsmann hat in der Bundesliga nach drei Remis in Serie beim 5:0 in Mainz wieder einen Dreier geholt und die Offensivflaute überwunden. Die Defensive präsentierte sich dabei gewohnt stabil: In den vergangenen neun Partien musste Schlussmann Peter Gulacsi nur zweimal hinter sich greifen. Weil die Konkurrenz am Dienstag Punkte liegen gelassen hat (Dortmund und Leverkusen mit Niederlagen, Gladbach Unentschieden) wäre ein Sieg im Kampf um die Champions-League-Plätze doppelt wertvoll.