Letzter Faktencheck vor dem Spiel zwischen RB Leipzig und Hertha BSC

Personalsituation

RB-Trainer Ralf Rangnick kann fast aus dem Vollen schöpfen. Neben Rechtsverteidiger Lukas Klostermann, der sich in seinem ersten Spiel für die A-Nationalmannschaft gegen Serbien einen Muskelfaserriss zugezogen hat, fehlen nur die längerfristig verletzten Emile Smith Rowe, Atinc Nukan und Dayot Upamecano. Der französische Innenverteidiger fällt nach neuesten Untersuchungen wohl noch bis mindestens Ende April aus. Ob er in dieser Saison noch einmal spielen wird, ist unklar.

DURCHKLICKEN: Die Bilder zum 3:0-Erfolg von RB Leipzig in Berlin Mit einer spielerisch überzeugenden Leistung holt RB Leipzig bei der Hertha aus Berlin drei wichtige Punkte. 3:0 heißt es nach 90 kurzweiligen Minuten mit zahlreichen Chancen auf beiden Seiten. ©

Anzeige

LESENSWERT

Neben Jordan Torunarigha, der sowohl wegen einer Verletzung als auch wegen einer Sperre nicht in Frage kommt, fehlt bei der Hertha unter anderem Vladimir Darida. Nach der unnötigen Roten Karte gegen Borussia Dortmund muss Trainer Pal Dardai zudem auf Vedad Ibisevic verzichten.

Gegner

Die Hauptstädter stehen in der Tabelle schlechter da, als sie eigentlich spielen. Vor allem gegen Teams aus dem oberen Tabellendrittel haben die Berliner gezeigt, dass sie mehr als nur mithalten können. So holten sie unter anderem einen Dreier gegen Bayern München und zwei Siege gegen Borussia Mönchengladbach. Gegen Borussia Dortmund schrammte die Hertha vor der Länderspielpause zudem nur um ein Haar an einem Punktgewinn vorbei. Dass es aktuell nur für Platz zehn reicht, ist den unnötigen Patzern gegen vermeintlich schwächere Teams geschuldet. Zumindest mit den Abstiegsrängen hat Berlin nichts zu tun. Sollte tatsächlich noch etwas Hoffnung auf die Europa League bestehen, müsste gegen RB unbedingt ein Dreier her. Sonst wird es bei aktuell sieben Punkten Rückstand auf Platz sechs ganz, ganz schwer.

Statistik

Fünf Spiele, vier Siege, eine Niederlage – RB Leipzigs Bilanz gegen Hertha BSC kann sich sehen lassen. In der Hinrunde schaffte das Team von Trainer Ralf Rangnick in der Hauptstadt einen völlig ungefährdeten 3:0-Sieg. Nach einem Doppelpack von Timo Werner machte Matheus Cunha den Deckel drauf. Ohnehin präsentieren sich die Roten Bullen in den Duellen mit der Hertha meist sehr treffsicher. Im Schnitt schießen die Sachsen 3,4 Tore. Bei der bisher einzigen Niederlage im Hinspiel der Vorsaison netzte Rückkehrer Davie Selke zweimal. Der ehemalige Stürmer der Leipziger dürfte auch am Samstag hochmotiviert sein.

Vorzeichen

RB Leipzig geht als Tabellendritter und Gastgeber favorisiert in die Partie. Die Sachsen haben seit dem Rückrundenauftakt gegen Borussia Dortmund nicht mehr verloren und überzeugten zuletzt vor allem mit einer bärenstarken Defensive. Nur 20 Gegentore sind der absolute Topwert in der Liga. Dem gegenüber drückt in der Offensive vor allem zuhause etwas der Schuh. 2019 gelang noch kein einziger Heimsieg, dazu gab es in der Red Bull Arena erst einen Treffer. Die Hertha muss sich um den Abstiegskampf keine Sorgen machen, braucht aber dringend Punkte, wenn nach oben noch mal was gehen soll.

*Schiedsrichter *

Das letzte Aufeinandertreffen mit Sören Storks liegt für RB Leipzig schon eine Weile zurück. Im März 2016 leitete er in der zweiten Bundesliga den 3:1-Sieg gegen Heidenheim. Zuvor war er 2012 beim 1:1 gegen Havelse in der Regionalliga Nord im Einsatz. Storks gehört mit 32 Jahren zu den jüngsten Referees der Liga und pfeift seit der Saison 2017/18 im deutschen Oberhaus. Seine Assistenten am Samstag sind Thorben Siewer und Guido Kleve. Als vierter Schiedsrichter ist Sascha Thielert gesetzt.

Fans

Der Leipziger Heimbereich ist am Samstagabend ausverkauft. Von Zuschauerseite steht einem spannenden Spiel also nichts mehr im Wege. Bleibt abzuwarten, ob die Roten Bullen ihre Torflaute der vergangenen Heimspiele ablegen können und ihrer Treffsicherheit gegen Berlin treu bleiben.

ANZEIGE: 4-teiliges Trainingsset zum halben Preis! Der Deal of the week im SPORTBUZZER-Shop.