Letzter Faktencheck vor dem Spiel zwischen RB Leipzig und SC Freiburg

Personalsituation

DURCHKLICKEN: Die Duelle von RB Leipzig und dem SC Freiburg 24. September 2015: Noch in Liga 2 leisten sich die beiden späteren Aufsteiger ein Kopf-an-Kopf-Rennen um die Tabellenführung. ©

Anzeige

Rangnicks Gegenüber Christian Streich plagen deutlich größere Personalprobleme. Ob Top-Stürmer Nils Petersen nach seinem Muskelfaserriss rechtzeitig fit wird, ist fraglich. Unter anderem fehlen auch Manuel Gulde, Lukas Kübler, Tim Kleindienst und Roland Sallai.

Gegner

Der SC Freiburg hat den Klassenerhalt so gut wie sicher. Rechnerisch fehlen dem Sport-Club noch zwei Punkte aus den letzten vier Spielen. Dass der SCF diese Zähler gerade gegen die formstarken Leipziger holt, ist auf den ersten Blick unwahrscheinlich. Streichs Team kämpft derzeit mit einer Ergebniskrise, konnte seit fünf Spielen nicht gewinnen. Erstmals in dieser Saison setzte es zudem drei Niederlagen in Folge, darunter die deutliche 0:4-Schlappe am vergangenen Wochenende gegen Borussia Dortmund.

Statistik

Zum achten Mal treffen beide Teams bereits aufeinander. Die bisherige Bilanz ist ausgeglichen. Je drei Siege und ein Unentschieden konnten die Teams für sich verbuchen. Torreich geht es zwischen RBL und dem SCF fast immer. Im Durchschnitt bekommt das Publikum dreieinhalb Treffer zu sehen. Das letzte Duell endete für die Roten Bullen mit einer überraschenden und deutlichen 0:3-Niederlage im Breisgau – eine der schwächsten Partien der Saison, in der Luca Waldschmidt, Mike Frantz und Nils Petersen die Tore besorgten.

Vorzeichen

Beide Teams haben ihre Saisonziele so gut wie erreicht, beide wollen am Samstag den letzten Schritt machen. RB Leipzig geht nach 15 Pflichtspielen ohne Niederlage mit der breitest möglichen Brust in die Partie. Doch die Freiburger haben unter anderem im Hinspiel und auch gegen den FC Bayern München bewiesen, dass sie immer für eine Überraschung gut sind. Zudem steht der Sport-Club für eine offensive Spielweise und wird sich nicht hinten reinstellen. Einem spannenden Spiel, in dem die Mannschaften wenig zu verlieren, aber viel zu gewinnen haben, steht also nichts im Wege.

DURCHKLICKEN: Die Bilder vom Freiburger Sieg am 8.12.2018 SC Freiburg - RB Leipzig (3:0) ©

LESENSWERT

Schiedsrichter

Schiedsrichter Robert Schröder leitet erst zum dritten Mal ein Spiel von RB Leipzig. Bisher lief es für die Roten Bullen gut: Einem 2:1-Sieg im Jahr 2011 gegen die Reserve von Hertha BSC in der Regionalliga folgt im September 2018 der 2:0-Erfolg gegen den VfB Stuttgart in der Bundesliga. Unterstützung bekommt Schröder von seinen beiden Assistenten Tobias Christ und Jan Neitzel-Petersen. Vierter Offizieller ist Benedikt Kempkes.

Fans

Der Heimbereich der Red-Bull-Arena ist auch gegen Freiburg wieder ausverkauft. Nach dem Einzug ins Pokalfinale samt rot-weißer Fan-Choreographie im Hamburger Volksparkstadion dürfen sich die Roten Bullen in Leipzig wieder auf einen besonders warmen Empfang freuen. Ralf Rangnick kündigte an, mit den Anhängern den Einzug in die Champions League feiern zu wollen.

ANZEIGE: 50% auf Trainingsset! Der Deal of the week im SPORTBUZZER-Shop.